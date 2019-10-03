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Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
3:36   3 Октября 2019
Весь мир

Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, сообщают СМИ

Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, сообщают СМИ

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался в минувшем году с представителем фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает AP.

Ранее конгрессмены-демократы инициировали импичмент американскому президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он добивался от Киева расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в Burisma.

По данным агентства, Волкер встречался с советником руководства Burisma Вадимом Пожарским 24 сентября минувшего года на полях мероприятия экспертного центра «Атлантический совет». На сайте компании также размещен отчет о встрече.

Отмечается, что Волкер, Пожарский и прочие участники «Украинского энергетического совета» обсудили вопросы «комплексной безопасности Украины, где важную роль играет энергетика».

Агентство отмечает, что встреча проходила в то время, когда адвокат Трампа Рудольф Джулиани уговаривал украинское руководство начать расследование в отношении Байдена.

Ситуация вокруг Burisma Group обострилась после того, как неназванный сотрудник разведки пожаловался на беседу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В беседе Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и дело самого Хантера Байдена.

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Автор: Олег Королев
#байден #волкер

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