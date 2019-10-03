Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за массовых протестов

Иракский премьер Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа. Об этом сообщает местное информационное агентство INA.

Комендантский час будет действовать с пяти часов утра четверга до соответствующего извещения об его отмене.

Протесты начались во вторник. В результате разгона митингов погибли два человека, ранения получили более двухсот. На следующий день протесты начались в других провинциях. Демонстранты требуют улучшения качества жизни, решения ситуации в сфере здравоохранения, на рынке труда и образования, а также усиление борьбы с коррупцией.

В провинции Зи-Кар при разгоне протестующих погибли пятеро человек, среди которых - один сотрудник служб безопасности. Ранения получили 50 человек. В свою очередь в провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации. Губернатор распорядился отпустить на свободу всех задержанных ранее протестующих

Комендантский час объявлен в Багдаде, а также провинциях Васит и Зи-Кар. Частично прекратили работу приложения Facebook, WhatsApp и другие социальные сети.

На данный момент протестующие в иракской столице пытаются прорваться в международный аэропорт. Силы безопасности используют слезоточивый газ, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и посольств.

Аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности Ирака в связи с протестами.