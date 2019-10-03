Британия приветствовала подписание «формулы Штайнмайера»

Британский МИД поприветствовал подписание «формулы Штайнмайера» и заявления России и Украины, свидетельствующие о стремлении к миру в Донбассе. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Контактная группа по Донбассу на встрече в Минске во вторник согласовала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и постоянно - после отчета ОБСЕ.

Форин-офис отмечает, что Великобритания приветствует заявления правительств Украины и России, которые подчеркивают стремления к достижению мира на востоке Украины, а также приветствует дальнейший взаимный вывод украинских и «поддерживаемых РФ сепаратистов».

В свою очередь британский министр о делам Европы Кристофер Пинчер особо отметил «явное стремление» украинского президента Владимира Зеленского к поиску дипломатического разрешения ситуации.