Число погибших после крушения бомбардировщика B-17 в США увеличилось до семи

Жертвами крушения бомбардировщика времен времен Второй мировой войны B-17 в США стали семь человек. Об этом сообщает телеканал WTIC-TV, ссылаясь на источники.

Инцидент произошел в минувшую среду утром в штате Коннектикут. Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 разбился в международном аэропорту «Брэдли». По данным властей, после обнаружения неисправности, экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, однако при посадке самолет упал на ангар, в котором были бочки с антифризом.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли двое человек. Позже телеканал уточнил, что число погибших возросло до семи, еще семеро получили ранения.

Исторический самолет вместе с четырьмя другими принимал участие в авиационной выставке и показательных полетах «Крылья свободы».

Тридцатого сентября три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Флорида.