Евросоюз обеспокоен применением насилия в Гонконге

Евросоюз обеспокоен применением насилия в ходе протестов в Гонконге, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В среду жители Гонконга вновь вышли на улицы, выражая свое недовольство действиями полиции. Так, в городе Цуен Ван в новых территориях специального административного района демонстранты шли к полицейскому управлению, по пути ломая банкоматы и устраивая поджоги. После того, как добрались, протестующие стали кидать в здание управления «коктейли Молотова». После этого полицейские применили против них слезоточивый газ.

Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что эскалация насилия и «продолжающиеся беспорядки в Гонконге, в том числе использование боевых патронов, приведшее к ранению одного человека», вызывают в Брюсселе глубокую обеспокоенность.

Отмечается, что ЕС придерживается позиции, согласно которой сдержанность, деэскалация и диалог являются «единственным путем продвижения вперед».