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Евросоюз обеспокоен применением насилия в Гонконге

 США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС

США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС
1:25   3 Октября 2019
Весь мир

США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС

США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС

США объявили о введении новых пошлин на ввозимые из ЕС воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американского торгпреда при Евросоюзе.

Данное решение было принято после того, как ВТО разрешили ввести США против ЕС торговые ограничения в размере 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

Размер пошлин на самолеты и вертолеты составит 10 процентов, на сельскохозяйственную и промышленную продукцию - 25 процентов. Решение вступит в силу 15 октября.

В свою очередь чиновник не пояснил, какие пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. Торгпред не уточнил, на какой объем товаров будут введены новые пошлины.

Ранее ВТО признала, что Евросоюз предоставлял французской компании Airbus незаконные субсидии. Американский лидер Дональд Трамп назвал это решение большой победой.

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Автор: Олег Королев
#сша #торговая война

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