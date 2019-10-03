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1:09   3 Октября 2019
Весь мир

ФБР запустило рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР запустило рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР рекламировало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать спецслужбам США. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что всего их было опубликовано три. В их текстовой части предлагалось поделиться с ФБР важными данными. Ниже размещались картинки с такими фразами, как «Не пора ли сделать свой ход?» с изображением шахматной доски, «Время наводить мосты» и картинкой с человеком на мосту, а также «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» с изображением двух взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы университета.

CNN отмечает, что в случае перехода по ссылке пользователи попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. В сообщении на странице говорилось, что региональное отделение ФБР города Вашингтона занимается защитой американцев и просит помочь американским спецслужбам выполнить свою задачу, посетив их офис.

При этом в ФБР отказались сообщать, много ли людей откликнулись на данные сообщения.

Спецслужбы США уже неоднократно попадались на неприкрытом вмешательстве во внутренние дела России. Так, ранее «Федеральное агентство новостей» писало о главе службы безопасности посольства США в российской столице, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела в своем расследовании использует материалы агентства.

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Автор: Олег Королев
#фбр #facebook #вербовка

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