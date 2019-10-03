Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» является уступкой по сравнению с первоначальным вариантом минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

По его словам, изначально текст предполагал, что должен быть сначала принят закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а после - проведение выборов.

Лавров рассказал, что при обсуждении данной последовательности экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что отказался предоставлять Донбассу особый статус. По его словам, бывший глава государства заявил, что «он откуда знает, кого они выберут». Глава МИД РФ подчеркнул, что такой подход является конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым.

По словам Лаврова, будучи а министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою компромиссную формулу. Дипломат отметил, что никакого «запасного» плана по минским договоренностям быть не может