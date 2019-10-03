Трамп рассказал о принятии решения о выделении помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что принимал решение о размораживании помощи Украине по совету сенатора Роба Портмана.Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, Портман позвонил ему и попросил, чтобы Трамп одобрил выделение средств Киеву. Президент США отметил, что на это он заявил, что «ненавидит быть страной, которая постоянно дает деньги».

Трамп отметил, что Портман объяснил ему важность выделения средств Украине. «Он вышел на меня и сказал это», - заявил америкаснкий лидер.

По словам Трампа, это было единственным поводом для того, чтобы разрешить выделение средств.

Накануне сообщалось, что Трамп откладывал выделение около четырехсо миллионов долларов на военную помощь Украине. Президент США отметил, что он и далее будет придерживать подобное финансирование, пока страны европы не согласятся разделить с Вашингтоном такую материальную нагрузку.