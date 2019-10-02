Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

 Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией

Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

 Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией

Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией
22:54   2 Октября 2019
Весь мир

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час в Багдаде. Такое решение принято из-за беспорядков, длящихся вторые сутки.

Заблокировать интернет решено, чтобы предотвратить распространение призывов присоединиться к протестам в социальных сетях. Как передает телеканал Al Hadath, днем в среду в Ираке приостановили работу Facebook, Twitter и мессенджера WhatsApp. На юге страны введен комендантский час.

В ходе беспорядков пострадало 110 местных жителей, шестеро погибли. Антиправительственные акции в Ираке идут со вторника, 1 октября. Местные жители выступают против ухудшения условий, коррупции и безработицы в стране. Сначала демонстрации были мирными, затем переросли в беспорядки. Протестующие перекрывают важнейшие дороги и трассы к аэропорту Багдада, на охрану которого направлен спецназ. Армию Ирака привели в состояние полной боевой готовности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#ирак #политика #весь мир #беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...