Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час в Багдаде. Такое решение принято из-за беспорядков, длящихся вторые сутки.

Заблокировать интернет решено, чтобы предотвратить распространение призывов присоединиться к протестам в социальных сетях. Как передает телеканал Al Hadath, днем в среду в Ираке приостановили работу Facebook, Twitter и мессенджера WhatsApp. На юге страны введен комендантский час.

В ходе беспорядков пострадало 110 местных жителей, шестеро погибли. Антиправительственные акции в Ираке идут со вторника, 1 октября. Местные жители выступают против ухудшения условий, коррупции и безработицы в стране. Сначала демонстрации были мирными, затем переросли в беспорядки. Протестующие перекрывают важнейшие дороги и трассы к аэропорту Багдада, на охрану которого направлен спецназ. Армию Ирака привели в состояние полной боевой готовности.