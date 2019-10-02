Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США хочет поладить с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом Финляндии.

По словам Трампа, улучшить отношения с Россией нужно потому, что это было бы разумным шагом. Американский лидер заверил, что Соединенные Штаты поладят с РФ.

«Вы можете спросить Путина — никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп», — заявил на пресс-конференции президент США.

Ранее Трамп заявил, что ему больше никогда не хотелось бы публиковать стенограммы телефонных переговоров.