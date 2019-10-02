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22:05   2 Октября 2019
Россия

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров и трое его сообщников арестованы в Москве. Все они в качестве обвиняемых проходят по уголовному делу по факту мошенничества в особо крупном размере. Сумма хищения составляет 250 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы арестовал Александрова, а также экс-директора юридического департамента «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, адвоката Дину Кибец и председателя подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александра Сливко. По версии следствия, все четверо оказывали фиктивную юридическую помощь.

Преступления совершались в период с начала 2016 до конца 2017 годов. Владимир Александров заключил четыре контракта с адвокатской коллегией, сумма контрактов составила 250 миллионов рублей. Фактически работы по контрактам производили сотрудники юридического департамента ПАО «Аэрофлот», который тогда возглавляла Давыдова. Акты якобы выполненных работ предоставили Кибец и Сливко.

Основанием для уголовного дела стали материалы ФСБ РФ. Каждому из обвиняемых грозит до 10 лет колонии.

Ранее стало известно, что Владимир Александров работал в СК РФ и прокуратуре, а затем занял высокий пост в «Аэрофлоте».

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #аэрофлот #чп

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