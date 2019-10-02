Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

 Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией

Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией
Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

Замглавы «Аэрофлота» и трое его сообщников арестованы в Москве

 Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук
Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

Власти Ирака заблокировали интернет и ввели комендантский час

 Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией

Трамп рассказал, почему США хочет поладить с Россией
21:46   2 Октября 2019
Весь мир

Инвестиции РФ в энергетику Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт

Инвестиции РФ в энергетику Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт

Инвестиции РФ в нефтегазовый сектор Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. По его словам, с работой в этой стране возрастают военные, социальные и политические риски.

Эксперт вспоминает, как на протяжении нескольких лет Ливия пытается восстановить сотрудничество с Россией. Сегодня никто не может предугадать, что с Ливией случится через год, поэтому не стоит говорить и про более долгий срок, считает Александр Перов. Тем более не стоит рассматривать нефтегазовый сектор, так как планирование в этой сфере очень долгосрочное, передает слова эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Инвестиции РФ в энергетику Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт

Руководитель спецпроектов Фонда также отмечает, что оба правительства Ливии интересуются привлечением инвестиций в страну, несмотря на то, что находятся в сложной ситуации. При этом свои позиции в стране укрепляют террористы, что не добавляет Ливии плюсов и ограничивает возможности участия каких-либо проектов других государств, заявил Александр Перов.

Эксперт уверен, что до заключения соглашения между Ливией и Россией еще очень далеко, тем более, что консультации до сих пор идут. При этом перспективы сотрудничества между странами зависят как от двусторонних отношений, так и от гарантий, которые могут дать власти страны для российских компаний, готовых зайти в Ливию.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #ливия #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...