Инвестиции РФ в энергетику Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт

Инвестиции РФ в нефтегазовый сектор Ливии являются высокорисковым предприятием, считает эксперт руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. По его словам, с работой в этой стране возрастают военные, социальные и политические риски.

Эксперт вспоминает, как на протяжении нескольких лет Ливия пытается восстановить сотрудничество с Россией. Сегодня никто не может предугадать, что с Ливией случится через год, поэтому не стоит говорить и про более долгий срок, считает Александр Перов. Тем более не стоит рассматривать нефтегазовый сектор, так как планирование в этой сфере очень долгосрочное, передает слова эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Руководитель спецпроектов Фонда также отмечает, что оба правительства Ливии интересуются привлечением инвестиций в страну, несмотря на то, что находятся в сложной ситуации. При этом свои позиции в стране укрепляют террористы, что не добавляет Ливии плюсов и ограничивает возможности участия каких-либо проектов других государств, заявил Александр Перов.

Эксперт уверен, что до заключения соглашения между Ливией и Россией еще очень далеко, тем более, что консультации до сих пор идут. При этом перспективы сотрудничества между странами зависят как от двусторонних отношений, так и от гарантий, которые могут дать власти страны для российских компаний, готовых зайти в Ливию.