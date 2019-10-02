Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал Федор Бондарчук

Лучшим интервьюером по версии ТЭФИ стал режиссер и актер Федор Бондарчук, который ведет программу «Кино в деталях» на канале СТС.

Награждал Федора Бондарчука директор «Почты России» Николай Подгузов. По словам Бондарчука, в этом году его программе исполняется 15 лет, и все это время он ждал, когда награда найдет его. Как отметил Федор Бондарчук, он жалеет, что за это время так и не успел пообщаться в своей программе с культовыми режиссерами Георгием Данелией и Марком Захаровым и многими людьми, которых уже нет.

Церемония награждения проходит вечером в среду, 2 октября, в Московском театре мюзикла. Лучшей ведущей утренней программы названа Регина Тодоренко, а ТЭФИ за лучший дневной ТВ-сериал получил «ИП Пирогова». Премия включает в себя множество номинаций. ТЭФИ в России вручают с 1994 года.