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Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
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20:57   2 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе. На площади Независимости в столице Украины собрались люди с плакатами. 

У некоторых в руках украинские флаги, другие держат транспаранты с надписью «Нет капитуляции». Эту же фразу периодически выкрикивают организаторы акции, передает РИА Новости. На митинге есть полиция, но обстановка в целом спокойная. Сколько человек присутствует на площади, не сообщается.

Во вторник, 1 октября, контактная группа по Донбассу в Белоруссии согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» — порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Украинские представители подписали документ. Для особого статуса создадут специальный закон, но выборы в ЛНР и ДНР состоятся под наблюдением ОБСЕ и по законам Украины. Свои комментарии на этот счет дали власти ДНР и ЛНР.

Ранее «формулу Штайнмайера» с главами украинских фракций обсудил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле решение Киева оценили позитивно.

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика #формула штайнмайера

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