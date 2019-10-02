Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе. На площади Независимости в столице Украины собрались люди с плакатами.

У некоторых в руках украинские флаги, другие держат транспаранты с надписью «Нет капитуляции». Эту же фразу периодически выкрикивают организаторы акции, передает РИА Новости. На митинге есть полиция, но обстановка в целом спокойная. Сколько человек присутствует на площади, не сообщается.

Во вторник, 1 октября, контактная группа по Донбассу в Белоруссии согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» — порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Украинские представители подписали документ. Для особого статуса создадут специальный закон, но выборы в ЛНР и ДНР состоятся под наблюдением ОБСЕ и по законам Украины. Свои комментарии на этот счет дали власти ДНР и ЛНР.

Ранее «формулу Штайнмайера» с главами украинских фракций обсудил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле решение Киева оценили позитивно.