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 Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров

Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров
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 Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров

Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров
20:29   2 Октября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров

Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров. Американский лидер выразил надежду, что никогда не будет делать этого в будущем.

В преддверии переговоров с президентом Финляндии Трамп рассказал журналистам, что у него не оставалось другого выбора, кроме как согласиться на публикацию беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что ему тоже не хотелось этого делать. Американский президент заявил, что надеется на то, что обстоятельства не заставят его сделать что-то подобное вновь.

Ранее Дональд Трамп заявил, что демократы хотят выиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы с помощью импичмента.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #трамп #весь мир

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