Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров. Американский лидер выразил надежду, что никогда не будет делать этого в будущем.

В преддверии переговоров с президентом Финляндии Трамп рассказал журналистам, что у него не оставалось другого выбора, кроме как согласиться на публикацию беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что ему тоже не хотелось этого делать. Американский президент заявил, что надеется на то, что обстоятельства не заставят его сделать что-то подобное вновь.

Ранее Дональд Трамп заявил, что демократы хотят выиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы с помощью импичмента.