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Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

Жители Киева проводят митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

 Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине
WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

 Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров

Трамп заявил, что больше не хочет публиковать стенограммы телефонных переговоров
20:45   2 Октября 2019
Весь мир

WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

Сигал Манделкер, заместительница главы министерства финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом, уходит в отставку, утверждает издание Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на источники в американском минфине утверждает, что Манделкер еще летом изъявила желание уволиться и вернуться работать в частный бизнес. Замглавы минфина собирается вести более размеренный образ жизни и больше времени проводить с семьей. Отмечается, что именно Манделкер отвечала в ведомстве за составление санкционных списков.

WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

Напомним, 30 сентября руководство США наложило санкции на двух граждан РФ и три российские компании. Причиной стало мнимое «вмешательство в выборы», которое так и не смог доказать экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер в ходе двухлетнего расследования. В тот же день МИД РФ призвал Вашингтон прекратить «бестолковые игры» и вернуться к здравому смыслу.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции не работают и «не заработают никогда». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что накладывать экономические ограничения в отношении России — недальновидно.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #санкции #политика #весь мир #минфин сша

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