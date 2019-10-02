WSJ сообщил об увольнении ответственной за санкционные списки из минфина США

Сигал Манделкер, заместительница главы министерства финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом, уходит в отставку, утверждает издание Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на источники в американском минфине утверждает, что Манделкер еще летом изъявила желание уволиться и вернуться работать в частный бизнес. Замглавы минфина собирается вести более размеренный образ жизни и больше времени проводить с семьей. Отмечается, что именно Манделкер отвечала в ведомстве за составление санкционных списков.

Напомним, 30 сентября руководство США наложило санкции на двух граждан РФ и три российские компании. Причиной стало мнимое «вмешательство в выборы», которое так и не смог доказать экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер в ходе двухлетнего расследования. В тот же день МИД РФ призвал Вашингтон прекратить «бестолковые игры» и вернуться к здравому смыслу.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции не работают и «не заработают никогда». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что накладывать экономические ограничения в отношении России — недальновидно.