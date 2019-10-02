Демократы хотят выиграть президентские выборы с помощью импичмента, уверен Трамп

Демократы хотят выиграть предстоящие президентские выборы в США с помощью импичмента, уверен американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

Трамп раскритиковал пресс-конференцию спикера палаты представителей Ненси Пелоси заявила и руководителя комитета по разведке Адама Шиффа. По мнению американского лидера, Пелоси и Шифф ведут расследование, чтобы в США провели процедуру импичмента.

В Twitter президент США написал, что демократы тратят время и силы на «ахинею», в то время, как можно было бы заниматься действительно важными вопросами.

Американские демократы хотят провести процедуру импичмента Трампа. Причиной стал телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в том, что он оказывал давление на Зеленского, чтобы президент Украины потребовал расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году.