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 Ястржембский назвал враньем намеки «Незыгаря» на убитого им белого медведя

Ястржембский назвал враньем намеки «Незыгаря» на убитого им белого медведя
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20:47   2 Октября 2019
Россия

Ястржембский назвал враньем намеки «Незыгаря» на убитого им белого медведя

Ястржембский назвал враньем намеки «Незыгаря» на убитого им белого медведя

Пресс-секретарь первого президента России Бориса Ельцина в 1996-98 годах Сергей Ястржембский опроверг в разговоре с «Политикой Сегодня» убийство белого медведя, в которой его пытался намеками обвинить крупнейший в России анонимный telegram-канал «Незыгарь».

«Фотография правильная, а все остальное — вранье», — был лаконичен Ястржембский.

Своего увлечения трофейной охотой Ястржембский не скрывает. Ей он занялся, когда покинул большую политику в 2008 году. Ястржембский  является членом Международного сафари клуба (Safari Club International) и одним из самых активных трофейных охотников России. Диким животным и проблемам охоты в том числе посвящены и работы основанной им студии «Ястребфильм».

Выпущенный студией в 2016-ом году фильм «Кровавые бивни», исследующий причины и последствия ажиотажа на слоновую кость, завоевал награды за лучший документальный фильм на VII Нью-Йоркском кинофестивале и Международном кинофестивале «Views of the World» в Монреале. На последнем сам Ястржембский забрал еще и приз за лучшую режиссеру.

Дипломат Ястржембский рассказал, что фото убитого им белого медведя не фейковое

Документальное расследование «Тигры и люди» совместного производства «Ястребфильм» и центра «Амурский тигр»  о главных угрозах выживанию амурского тигра на Дальнем Востоке в 2016 году стало одним из победителей 7-го Международного кинофестиваля по защите окружающей среды в Нью-Йорке. О последних творческих планах студии известно о работе над фильмом «Надежды выстрел», посвященному значении трофейной охоты и дичеразведения для сохранения дикой природы и ее разнообразия.

Ястржембский назвал враньем намеки «Незыгаря» на убитого им белого медведя

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым. За его убийство по статье о «Незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных» в России предусмотрена уголовная ответственность до 9 лет лишения свободы.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #telegram #Ястржембский

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