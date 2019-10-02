Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Комиссию по вопросам правовой реформы сосредоточиться на продолжении конституционной реформы по части децентрализации органов управления в стране. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Изменения конституции в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления: регионы, районы и общины. Наибольшие полномочия и финансовые ресурсы предлагается передать общинам, а представителем государства на местах будет человек, назначаемый и увольняемый указом президента по решению правительства. В рамках такой реформы планируется предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей страны.

Зеленский отметил, что ориентирами в такой системе для Украины должна стать Европейская хартия местного самоуправления и «лучший мировой опыт».

«В частности, это — конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей», — заявил Зеленский во время заседании комиссии в среду, цитируют РИА Новости.

Напомним, 1 октября Зеленский заявил о невозможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе, пока там будут оставаться военные.