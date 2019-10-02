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19:34   2 Октября 2019
Весь мир

Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

В разговоре с «Политикой Сегодня» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла.

«В свете последних событий вероятность встречи резко возросла», — отметил сенатор.

МИД Франции уверен, в настоящее время созрели условия для проведения встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств в Париже. К мнению Франции присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель.

Париж как место встречи «четверки» был выбран неслучайно. Площадка для саммита выбиралась давно.

«Здесь секрета никакого нет: просто заранее договаривались. Макрон не первый раз предлагал это сделать. И все согласились, что встреча может быть в Париже. Он довольно активен в этом отношении, пытается найти компромиссы, пытается ускорить процесс выполнения всех договоренностей нормандского формата. И никто с этим особенно не спорит», — говорит Климов.

Климов отметил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

Проблема состоит в другом, объяснил сенатор. Дело в противоречивой риторике Киева. К примеру, сегодня прошли пикеты в ряде украинских городов с осуждением «формулы Штайнмайера», которую накануне поддержала украинская сторона в Минске.

«То они подписывали, то они не подписывали эти договоренности, то они соглашались на «формулу Штайнмайера», то не соглашались. Здесь точка зрения Москвы давно объявлена. Если действительно появился предмет для обсуждения, позитивные сдвиги, которые были закреплены Минскими соглашениями в то числе «формулу Штайнмайера», то имеет смысл встречаться», — полагает Климов.

По мнению политика, встреча больше необходима Украине, чем России

«Киев должен взять себя руки, что называется, и поступить так, как должен поступать цивилизованному государству выполнять договоренности, которые они на себя взяли», — резюмировал собеседник агентства.

«Нормандский формат» (или «нормандская четверка») был создан для урегулирования ситуации на востоке Украине. В нее входят лидеры Германии, России, Украины и Франции.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #совет федерации #климов #нормандский формат

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