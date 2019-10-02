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19:30   2 Октября 2019
Россия

Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики

Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком сотрудничество в условиях стабилизации нефтяного рынка и будущий визит президента Владимира Путина в страну. Об этом говорится в сообщении российского энергетического ведомства.

Новак встретился с саудовским коллегой во время Международного форума «Российская энергетическая неделя». Он заявил, что сторона РФ желает продолжать взаимодействие с Саудовской Аравией, в том числе в рамках стабилизации мирового рынка нефти.

«Мы высоко ценим сложившийся диалог между Россией и Саудовской Аравией и уверены, что нужно продолжать наше взаимодействие как по линии международного взаимодействия, в том числе в рамках стабилизации мирового нефтяного рынка, так и по направлению взаимного развития энергетических отраслей России и Саудовской Аравии», — заявил Новак.

Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики

Министры также обсудили будущий визит главы РФ Путина в Саудовскую Аравию. Подготовка к визиту президента в королевство уже ведется: саудовская сторона ожидает Путина примерно через две недели.

Напомним, в понедельник 30 сентября глава иранского министерства нефти Бижан Зангане анонсировал встречу с российским министром энергетики во время сегодняшнего форума.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #новак #политика #нефть #саудовская аравия #общество

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