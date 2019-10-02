Переход на новую систему зарплат медиков займет не менее двух лет, считает Скворцова

Переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет, считает глава российского Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, на это также понадобятся дополнительные деньги из федерального бюджета.

Как заявила Скворцова на совещании о модернизации первичного звена здравоохранения, не менее двух лет займет переход на создание фиксированного минимального оклада в каждой квалификационной группе. На это также понадобятся деньги. Активные изменения последуют на втором этапе, когда определится уровень нагрузки и выработки на одну ставку. Через год можно будет дать предварительную оценку финансовых затрат, уверена Скворцова. А детализированная оценка последует лишь в конце 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что очередное заседание Госсовета в конце октября посвятят теме здравоохранения.