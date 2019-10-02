Путин призвал не допускать снижение доплаты медикам при увеличении доли оклада

Президент Владимир Путин заявил, что увеличении оклада медикам не должны снижаться доплаты. Об этом он заявил в среду в ходе совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал Путин.

В ходе совещания глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что поступило предложение законодательно закрепить долю гарантированных выплат по окладам на уровне не менее 55%, учитывая обеспечение средней заработной платы не ниже планки, обозначенной в майском указе.