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19:22   2 Октября 2019
Россия

Путин призвал не допускать снижение доплаты медикам при увеличении доли оклада

Путин призвал не допускать снижение доплаты медикам при увеличении доли оклада

Президент Владимир Путин заявил, что увеличении оклада медикам не должны снижаться доплаты. Об этом он заявил в среду в ходе совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — сказал Путин.

В ходе совещания глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что поступило предложение законодательно закрепить долю гарантированных выплат по окладам на уровне не менее 55%, учитывая обеспечение средней заработной платы не ниже планки, обозначенной в майском указе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #медицина

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