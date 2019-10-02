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 Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus

Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus
19:21   2 Октября 2019
Весь мир

Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus

Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus

Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в среду, 2 октября, прокомментировал решение Всемирной торговой организации в рамках дела авиастроительной компании Airbus. По его словам, введение американских санкций в отношении Евросоюза стало бы политической и экономической ошибкой.

Арбитр ВТО в связи с делом по субсидированию европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к Евросоюзу на 7,5 миллиарда долларов ежегодно. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сказала, что ЕС готов ответить зеркально, если Вашингтон введет торговые санкции в отношении союза в рамках дела Airbus в ВТО.

Однако спор Boeing/Airbus завершился дружественно и без взаимных санкций. Ле Мэр добавил, что американские санкции стали бы не только экономической, и политической ошибкой.

«Дружественное разрешение спора о Boeing/Airbus — правильное решение», — резюмировал он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #сша #франция #airbus

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