Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus
Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в среду, 2 октября, прокомментировал решение Всемирной торговой организации в рамках дела авиастроительной компании Airbus. По его словам, введение американских санкций в отношении Евросоюза стало бы политической и экономической ошибкой.
Арбитр ВТО в связи с делом по субсидированию европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к Евросоюзу на 7,5 миллиарда долларов ежегодно. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сказала, что ЕС готов ответить зеркально, если Вашингтон введет торговые санкции в отношении союза в рамках дела Airbus в ВТО.
Однако спор Boeing/Airbus завершился дружественно и без взаимных санкций. Ле Мэр добавил, что американские санкции стали бы не только экономической, и политической ошибкой.
«Дружественное разрешение спора о Boeing/Airbus — правильное решение», — резюмировал он.
Une résolution à l’amiable du contentieux Boeing/Airbus est la bonne solution. Des sanctions américaines seraient une erreur économique et politique. Nous sommes prêts avec nos partenaires européens à y répondre de façon ferme dans le cadre de l’OMC.— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 2 октября 2019 г.