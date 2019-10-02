Очередное заседание Госсовета посвятят здравоохранению, заявил Путин

Очередное заседание Госсовета посвятят здравоохранению, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, заседание состоится в конце октября.

Как отметил российский лидер, от качества работы представителей здравоохранения зависит продолжительность жизни россиян, уровень демографии и здоровье нации в общем. В рамках совещания «Модернизация первичного звена здравоохранения» Путин сообщил, что на эти темы продолжит общение с главами российских регионов.

В конце августа 2019 года российское правительство выделило более 421 миллиона рублей для объектов здравоохранения Хакасии, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям.