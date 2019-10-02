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19:03   2 Октября 2019
Россия

Очередное заседание Госсовета посвятят здравоохранению, заявил Путин

Очередное заседание Госсовета посвятят здравоохранению, заявил Путин

Очередное заседание Госсовета посвятят здравоохранению, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, заседание состоится в конце октября.

Как отметил российский лидер, от качества работы представителей здравоохранения зависит продолжительность жизни россиян, уровень демографии и здоровье нации в общем. В рамках совещания «Модернизация первичного звена здравоохранения» Путин сообщил, что на эти темы продолжит общение с главами российских регионов.

В конце августа 2019 года российское правительство выделило более 421 миллиона рублей для объектов здравоохранения Хакасии, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #здравоохранение

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