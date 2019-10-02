Преимущества вступления Узбекистана в ЕАЭС проанализируют до конца 2019 года
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 2 октября, заявила, что работа по анализу преимуществ и рисков для Узбекистана при возможном вступлении в Евразийский экономический союз может завершиться уже к концу 2019 года. По ее словам, рабочая группа работает в хорошем темпе.
«Я оптимист и считаю, что она может быть до конца этого года», — сказала председатель СФ после встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
Валентина Матвиенко отметила, что Ташкенту необходимо проанализировать условия, на которых Узбекистан может вступить в ЕАЭС. Также Ташкенту лучше просчитать, не нанесет ли членство экономический ущерб Узбекистану.
«Другие участники ЕАЭС тоже взвешивают перспективы возможного вступления Узбекистана», — резюмировала спикер СФ.
???????????????? #Матвиенко: В ходе визита делегации СФ в Узбекистан намечены конкретные направления развития двусторонних отношений ▶️ https://t.co/5ldRXB98Hx@MID_RF @russiauz @rsgov pic.twitter.com/0lutsIqfLS— Совет Федерации (@SovFedInfo) 2 октября 2019 г.