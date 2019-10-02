Преимущества вступления Узбекистана в ЕАЭС проанализируют до конца 2019 года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 2 октября, заявила, что работа по анализу преимуществ и рисков для Узбекистана при возможном вступлении в Евразийский экономический союз может завершиться уже к концу 2019 года. По ее словам, рабочая группа работает в хорошем темпе​​​.

«Я оптимист и считаю, что она может быть до конца этого года», — сказала председатель СФ после встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым. Валентина Матвиенко отметила, что Ташкенту необходимо проанализировать условия, на которых Узбекистан может вступить в ЕАЭС. Также Ташкенту лучше просчитать, не нанесет ли членство экономический ущерб Узбекистану. «Другие участники ЕАЭС тоже взвешивают перспективы возможного вступления Узбекистана», — резюмировала спикер СФ.