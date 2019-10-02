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19:08   2 Октября 2019
Россия

Преимущества вступления Узбекистана в ЕАЭС проанализируют до конца 2019 года

Преимущества вступления Узбекистана в ЕАЭС проанализируют до конца 2019 года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 2 октября, заявила, что работа по анализу преимуществ и рисков для Узбекистана при возможном вступлении в Евразийский экономический союз может завершиться уже к концу 2019 года. По ее словам, рабочая группа работает в хорошем темпе​​​.

«Я оптимист и считаю, что она может быть до конца этого года», — сказала председатель СФ после встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

Валентина Матвиенко отметила, что Ташкенту необходимо проанализировать условия, на которых Узбекистан может вступить в ЕАЭС. Также Ташкенту лучше просчитать, не нанесет ли членство экономический ущерб Узбекистану.

«Другие участники ЕАЭС тоже взвешивают перспективы возможного вступления Узбекистана», — резюмировала спикер СФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #матвиенко #еаэс #узбекистан

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