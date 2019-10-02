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19:13   2 Октября 2019
Россия

Глава западной делегации призвал снять санкции с Крыма

Глава западной делегации призвал снять санкции с Крыма

Глава посетившей Крым западной делегации, депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер призвал отменить санкции против полуострова, ведь они нарушают права человека. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости. 

Ранее западная делегация из 22 человек во главе с Вебером прибыла с ознакомительным визитом в Крым. Целью визита стало укрепление связей по линии народной дипломатии. Члены делегации пробудут в Крыму до 6 октября. 

В среду на встрече со студентами Крымского федерального университета имени В.И. Вернандского норвежский депутат заявил, что санкции нарушают права человека. Ведь они действуют не только на людей, но и компании. Компании могут обойти санкции, а вот людям приходится сложнее. Он напомнил, что если в паспорте человека написано, что он является жителем Крыма, то он не модет посетить Европу и США, из-за чего усложняется сотрудничество между вузами. 

«Студенты – будущее Крыма. Возможно, они хотят сотрудничать с другими странами, выезжать на учебу в другие страны, а сейчас это крайне тяжелый вопрос. Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций», — сказал Вебер.

По мнению члена делегации из Нидерландов Винховена Майкела, санкции против полуострова незаконны. Он также предположил, что при помощи народной дипломатии их удастся снять.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #санкции #политика #запад #общество

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