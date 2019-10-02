Захарова прокомментировала скандал из-за телефонного разговора Зеленского и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандал из-за телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. По ее словам, скандал является «мертвым», но СМИ активно раздувают его, так как нет никаких новых сюжетов, чтобы компрометировать американского лидера.

Захарова привела скандал из-за переговоров Трампа и Зеленского как пример продвижения кампании в публичном пространстве. По словам официального представителя российского МИД, история уже перестала быть актуальной, но сюжет пытаются развить, так как пока других скандалов вокруг Трампа не придумано. По мнению Марии Захаровой, у СМИ нет одного из кусочков «пазла в истории» про звонок Трампа Зеленскому. Она также отметила, что все уже убедились, что в этой истории ничего нет, но ситуацию все же искусственно поддерживают в американских СМИ.

Ранее в Минюсте США заявили, что не нашли ничего преступного в телефонной беседе Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Белый дом обнародовал запись телефонного разговора в конце сентября 2019 года.