Участники Международного газового форума обсудили перспективы сотрудничества РФ и Африки

Африка становится все более важным игроком на международном газовом рынке, и компания «Газпром» от лица России готова сотрудничать с разными странами континента, однако особенности внутренней политики ряда государств порой мешают реализации совместных проектов.

О перспективах и проблемах российско-африканского сотрудничества в среду говорили участники проходящего в Петербурге Международного газового форума. Об этом в среду сообщает информационное агентство «ПолитЭксперт».

В минувшем 2018 году страны африканского континента поставили рекорд, добыв 237 миллиардов кубометров газа и отправив на экспорт 92 миллиарда кубометров газа. Ежегодно прирост добычи газа, как ожидается, будет составлять 10%, то есть через десять лет добыча голубого топлива в Африке составит триллион кубометров в год, что неизбежно отразится на балансе спроса и предложения.

Об этом на сессии «Российско-африканский газовый диалог» рассказал представитель ПАО «Газпром» Андрей Маслов, отметив, что внутри африканских стран роль газа ежегодно возрастает, в связи с отсутствием альтернатив в энергетике. В то же время, отметил он, газодобывающие страны в большинстве своем ориентированы не на внутренний рынок, а на внешний, и это отрицательно сказывается на развитии совместных проектов.

«История иллюстрирует общие проблемы сотрудничества с Африкой в целом. Законодательная база и регуляторная среда в странах континента потворствует экспорту газа, а не внутреннему потреблению, и это мешает реализовываться совместным инвестиционным проектам», - добавил представитель «Газпрома».

По его словам, внутренний газовый рынок в Африке не развит из-за того, что цена на газ внутри стран более высокая, чем экспортная цена, а лицензии выдаются одним и тем же компаниям, которые работают на экспорт. Такая ситуация наблюдается в Нигерии и Мозамбике. Египет, по его словам, пытается балансировать, а Алжир как раз более привлекателен для инвесторов, так как снабжает газом внутренний рынок и обеспечивает 90% населения собственной энергией.

Россия, добавил Маслов, будучи крупнейшим производителем и экспортером газа, заинтересована в том, чтобы внутренние рынки африканских стран развивались.

«Мы видим большой потенциал спроса на газ, который может использоваться не только в энергетике, но и в качестве топлива, и в других областях, и готовы продолжать диалог для развития сотрудничества с африканскими странами», - подчеркнул он.

Россия, со своей стороны может приложить к этому усилия – предлагать инициативы развития внутренней энергетики, которые бы лежали на столе у первых лиц государств.

Министр-советник посольства Нигерии в РФ, которая присутствовала на встрече, предложила Маслову сформулировать предложения «Газпрома» и направить их в посольство, пообещав, что с ними обязательно ознакомятся.