Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как «Единая Россия» избавилась от хамов и чем это грозит партии

Как «Единая Россия» избавилась от хамов и чем это грозит партии

 Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики

Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики
Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

 Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»
Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

 Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus

Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus
Как «Единая Россия» избавилась от хамов и чем это грозит партии

Как «Единая Россия» избавилась от хамов и чем это грозит партии

 Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики

Россия обсудила с Саудовской Аравией взаимодействие в сфере энергетики
Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на децентрализации на Украине

 Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»
Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

Климов заявил, что вероятность встречи «нормандской четверки» резко возросла

 Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus

Глава Минфина Франции назвал ошибкой возможные санкции США в рамках дела Airbus
19:10   2 Октября 2019
Весь мир

Участники Международного газового форума обсудили перспективы сотрудничества РФ и Африки

Участники Международного газового форума обсудили перспективы сотрудничества РФ и Африки

Африка становится все более важным игроком на международном газовом рынке, и компания «Газпром» от лица России готова сотрудничать с разными странами континента, однако особенности внутренней политики ряда государств порой мешают реализации совместных проектов.

О перспективах и проблемах российско-африканского сотрудничества в среду говорили участники проходящего в Петербурге Международного газового форума. Об этом в среду сообщает информационное агентство «ПолитЭксперт».

В минувшем 2018 году страны африканского континента поставили рекорд, добыв 237 миллиардов кубометров газа и отправив на экспорт 92 миллиарда кубометров газа. Ежегодно прирост добычи газа, как ожидается, будет составлять 10%, то есть через десять лет добыча голубого топлива в Африке составит триллион кубометров в год, что неизбежно отразится на балансе спроса и предложения.

Об этом на сессии «Российско-африканский газовый диалог» рассказал представитель ПАО «Газпром» Андрей Маслов, отметив, что внутри африканских стран роль газа ежегодно возрастает, в связи с отсутствием альтернатив в энергетике. В то же время, отметил он, газодобывающие страны в большинстве своем ориентированы не на внутренний рынок, а на внешний, и это отрицательно сказывается на развитии совместных проектов.

«История иллюстрирует общие проблемы сотрудничества с Африкой в целом. Законодательная база и регуляторная среда в странах континента потворствует экспорту газа, а не внутреннему потреблению, и это мешает реализовываться совместным инвестиционным проектам», - добавил представитель «Газпрома».

По его словам, внутренний газовый рынок в Африке не развит из-за того, что цена на газ внутри стран более высокая, чем экспортная цена, а лицензии выдаются одним и тем же компаниям, которые работают на экспорт. Такая ситуация наблюдается в Нигерии и Мозамбике. Египет, по его словам, пытается балансировать, а Алжир как раз более привлекателен для инвесторов, так как снабжает газом внутренний рынок и обеспечивает 90% населения собственной энергией.

Участники Международного газового форума обсудили перспективы сотрудничества РФ и Африки

Россия, добавил Маслов, будучи крупнейшим производителем и экспортером газа, заинтересована в том, чтобы внутренние рынки африканских стран развивались.

«Мы видим большой потенциал спроса на газ, который может использоваться не только в энергетике, но и в качестве топлива, и в других областях, и готовы продолжать диалог для развития сотрудничества с африканскими странами», - подчеркнул он.

Россия, со своей стороны может приложить к этому усилия – предлагать инициативы развития внутренней энергетики, которые бы лежали на столе у первых лиц государств.

Министр-советник посольства Нигерии в РФ, которая присутствовала на встрече, предложила Маслову сформулировать предложения «Газпрома» и направить их в посольство, пообещав, что с ними обязательно ознакомятся.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #политика #газ #газпром #экспорт #африка #весь мир #газовый форум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...