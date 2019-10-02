Следствие вменяет командиру сгоревшего SSJ-100 нарушение при посадке

Адвокат командира загоревшегося в Шереметьево SSJ-100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова заявила, что Следственный комитет вменяет ему неправильные движения при управлении ручкой лайнера во время посадки.

По словам Митусовой, сторона защиты Евдокимова настаивала в суде на некорректной реакции самолета на управление командира воздушного судна.

«Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолета на управление КВС», — заявила адвокат, цитирует ее ТАСС.

Напомним, вечером 5 мая SSJ-100 компании «Аэрофлот» произвел жесткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево, вернувшись туда через 28 минут после вылета в Мурманск из-за технических неполадок. У лайнера надломилось шасси и борт ударился дном о посадочную полосу, после чего вспыхнул пожар. Из 78 пассажиров, находившихся внутри, выжили 37. Для расследования катастрофы Межгосударственный авиационный комитет создал спецкомиссию.

Сразу после случившегося возможной причиной трагедии некоторые специалисты и СМИ называли молнию, которая могла вывести электронику самолета из строя. Изначально в СКР в числе приоритетных версий произошедшего называли недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, возможные конструктивные недостатки воздушного судна или техническую неисправность. Позже была опубликована расшифровка переговоров пилотов за считанные минуты до трагедии: согласно записям, Евдокимов предупредил диспетчеров о серьезных повреждениях перед посадкой и экипаж подал на землю сигнал, сообщающий об угрозе судну.

После катастрофы один из выживших пассажиров опубликовал видео, на котором пилот Евдокимов прорывается в горящий самолет, чтобы вытащить своего коллегу. Позже Евдокимова госпитализировали в ИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения.