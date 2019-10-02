Землетрясение произошло в КНДР

Специалисты зафиксировали землетрясение в КНДР рядом с Пхеньяном. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Южной Кореи.

Отмечается, что в среду в 22.36 по местному времени в провинции Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна был зафиксирован толчок магнитудой 2,3.

Чаще всего специалисты расценивают подземные толчки малой силы и близко к поверхности земли как свидетельства проведения ядерного испытания, но в этом случае очаг стихийного бедствия залег на глубине 11 километров.