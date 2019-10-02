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18:49   2 Октября 2019
Весь мир

Землетрясение произошло в КНДР

Землетрясение произошло в КНДР

Специалисты зафиксировали землетрясение в КНДР рядом с Пхеньяном. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Южной Кореи. 

Отмечается, что в среду в 22.36 по местному времени в провинции  Хванхэ-Пукто недалеко от границы с территорией Пхеньяна был зафиксирован толчок магнитудой 2,3. 

Чаще всего специалисты расценивают подземные толчки малой силы и близко к поверхности земли как свидетельства проведения ядерного испытания, но в этом случае очаг стихийного бедствия залег на глубине 11 километров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#кндр #общество #землетрясение

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