Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам прикинуться колдунами

Блогер и участница игры КВН Наталья Краснова рассказала, что продюсеры российского телешоу канала ТНТ «Битвы экстрасенсов» подходили к коллегам и предлагали поучаствовать в мистической программе про людей, якобы наделенных сверхспособностями. По ее словам, к ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили продюсеры «Битвы экстрасенсов» и предлагали сняться в телешоу в качестве колдунов.

«Говорили — только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия», — написала в Instagram Наталья Краснова.

Блогер отметила, что коллеги отказались, но перспективное место пусто не бывает. После рассказа Наташи на форуме, где обсуждали «Битву экстрасенсов», привели еще десятки аналогичных примеров. Суть сводилась к одному — участники телешоу разгадывают прошлое, предсказывают будущее и угадывают настоящее, только благодаря помощи телевизионщиков.