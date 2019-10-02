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18:37   2 Октября 2019
Общество

Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам прикинуться колдунами

Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам прикинуться колдунами

Блогер и участница игры КВН Наталья Краснова рассказала, что продюсеры российского телешоу канала ТНТ «Битвы экстрасенсов» подходили к коллегам и предлагали поучаствовать в мистической программе про людей, якобы наделенных сверхспособностями. По ее словам, к ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили продюсеры «Битвы экстрасенсов» и предлагали сняться в телешоу в качестве колдунов.

«Говорили — только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия», — написала в Instagram Наталья Краснова.

Блогер отметила, что коллеги отказались, но перспективное место пусто не бывает. После рассказа Наташи на форуме, где обсуждали «Битву экстрасенсов», привели еще десятки аналогичных примеров. Суть сводилась к одному — участники телешоу разгадывают прошлое, предсказывают будущее и угадывают настоящее, только благодаря помощи телевизионщиков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#шоу #квн #битва экстрасенсов #колдуны

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