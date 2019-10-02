Как «Единая Россия» избавилась от хамов и чем это грозит партии

Почти год миновал с, пожалуй, самого громкого скандала в рядах партии «Единая Россия», когда свердловская чиновница Ольга Глацких неожиданно решила, что государство ничего не должно молодежи. С тех пор ее имя стало почти нарицательным, а представители партии конституционного большинства еще не раз давали поводы для упреков в оторванности от народа. Но затем внезапно перестали.

Сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с «Политикой Сегодня», впрочем, обобщать не склонен. Оценивая текущее состояние партийной дисциплины, народный избранник напомнил, что в партии состоит множество разных людей.

«Закон больших чисел действует в том числе и на политическом пространстве. — заметил Боярский. — К сожалению, рано или поздно случаются такие недоразумения. Очень хорошо, что их нет сейчас. Наверное, люди внимательнее стали относиться к высказываниям после того, как заработала комиссия по этике, это было отдельно вынесено на обсуждение на съезде».

Утверждение Глацких в менторском тоне на камеры о некоем государстве, которое не просило рождаться представителей подрастающего поколения моментально разлетелось по соцсетям и вскоре стоило чиновнице работы и партийного билета.

Знаменитый «глацкизм» затмил по цитируемости даже совет теперь уже бывшего саратовского министра Натальи Соколовой питаться на прожиточном минимуме макарошками. В региональном отделении партии «Единая Россия» быстрое и безжалостное увольнение Соколовой поддержали, посоветовав впредь на работе больше думать о людях.

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов, также представляющий в Госдуме интересы петербуржцев, солидарен с Боярским в том, что в публичных высказываниях партийцам необходимо следить за словами, однако парламентарий против другой крайности.

«Надо понимать, что никого не заинтересует набор увядшей лапши. Партия не может позволить себе быть унылой, грустной, не инновационной. А инновации это всегда выход за определенные рамки. Только выходить надо в рамках дозволенного, потому что, если мы будем говорить одни и те же заученные слова из учебников, то, конечно, не будет перспективы никакой», — полагает он.

О здоровой диете в партии, вероятно, знают не понаслышке, однако свердловский единоросс Илья Гаффнер, советовавший в 2015 году поменьше питаться, чтобы прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, комментировать заявление министра Соколовой не взялся. Возможно со времен знаменитого совета финансовые дела народного избранника пошли наперекосяк. Иначе, как объяснить тот факт, что его сын был вынужден зарабатывать криминалом, снимая колеса с чужих автомобилей.

Доходы бывшего единоросса и депутата Волгорадской областной думы Гасана Набиева позволяют до конца жизни забыть о макаронной диете и передвигаться на самых прожорливых авто, однако на уважение к избирателям он оказался скуп. Партия решила расстаться с ним в марте 2019 года после высказанных эпитетов «тунеядцы и алкаши» в контексте обсуждения пенсионеров, получающих от государства минимальные выплаты.

Скуп на слова и скор на расправу оказался теперь уже также бывший член «Единой России» из Хакасии Сергей Зайцев. Главу Ширенского района в мае вывели из себя вопросы корреспондента «России 24» о расходовании бюджетных средств на погорельцев. Зайцев продемонстрировал дотошному телевизионщику знание борцовских приемов, повалив того на пол и сдобрив бросок порцией едкой ругани. Членство Зайцева в партии было предрешено. Президиум генсовета ЕР вскоре исключил чиновника.

В преддверии выборов в Госдуму 2021 года партия анонсировала масштабную ротацию, сообщили ранее журналистам несколько источников в руководстве ЕР. Судьба Глацких, не за скандальные заявления, а по итогам работы, может постигнуть глав региональных отделений. Сейчас руководство проводит аудит, по итогам которого вероятны кадровые решения. Вероятно, окончательная стратегия партии власти будет определена по итогам съезда, запланированного на ноябрь.