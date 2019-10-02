Симонян предложила четко определить термин «военкор»

Главный редактор телеканала Russia Today и Международного информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что за последние годы такое понятие как цеховая солидарность военных корреспондентов.

Свое мнение на этот счет Симоньян высказала на встрече с военкорами, в рамках конференции Media Talk, которую проводит телеканал RT. При этом она обратилась к присутствующим с просьбой поделиться своим опытом взаимодействия с иностранными коллегами «в полях».

«Просто коротко резюмирую, что за те годы, что мы не работаем «в поле», сейчас работаете вы, ребята, катастрофически изменилось и исчезло фактически то, что у нас было естественной цеховой солидарностью. Как вот я вас слушаю и понимаю, что этого больше нет», - сказала Симоньян.

По ее словам, все военные корреспонденты сталкиваются в основном с одними и теми же проблемами, которые можно и нужно решать совместно, как это делалось десятки лет назад.

Также Симоньян добавила, что необходима «четкая дефиниция» терминов «журналист» и «военкор», чтобы все вкладывали в них одинаковый смысл.