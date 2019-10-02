Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на сумму 250 миллионов рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Александров и трое его сообщников обвиняются следователями в крупном мошенничестве, которое связано с тендером на юридические услуги. В кабинете Александрова во вторник прошли обыски. Вместе с ним по делу проходит адвокат Дина Кибец. Фигурантами дела также являются некая Татьяна Давыдова и председатель подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александр Сливко.

Если СК РФ сможет доказать виновность подсудимых, им грозит до десяти лет лишения свободы. Владимир Александров до 2016 года сам был сотрудником СК РФ и прокуратуры, а затем стал заместителем директора «Аэрофлота». В его ведомстве вопросы имущественного и правового характера.