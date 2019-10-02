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 Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи
18:14   2 Октября 2019
Весь мир

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Апелляционный суд Туниса отклонил новую просьбу об освобождении кандидата в президенты Набиля Каруи, сообщают его адвокаты.

Решение было принято во вторник, менее чем за две недели до второго тура голосования на президентских выборах, в которых медиа-магнат будет конкурировать с 61-летним бывшим профессором права Каисом Саидом. Второй тур голосования пройдет в стране 13 октября.

«К сожалению, обвинение отказывает в просьбе об освобождении», — заявил адвокат Камель Бен Мессуд агентству AFP.

Защита Каруи планирует встретиться всем составом его адвокатов, чтобы решить, что делать дальше.

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Каруи находится под следствием с 2017 года по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд поместил кандидата в президенты под арест 23 августа, все последующие ходатайства защиты о его освобождении были отклонены.

Сторонники Каруи обвинили власти Туниса в давлении на судебные органы, чтобы воспрепятствовать освобождению кандидата, но действующее руководство страны опровергает все обвинения. Напомним, в первом туре выборов Каруи набрал 15,6% голосов, а его оппонент Саид взял 18,4%.

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

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Автор: Тимофей Булочкин
#выборы #политика #новости #весь мир #тунис

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