Минобрнауки выделит 100 миллионов рублей отстающим вузам

Минообрнауки планирует предоставить гранты в размере 20 миллионов рублей пяти вузам-победителям на разработку программы поддержки отстающих университетов в десяти регионах страны. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За счет масштабных проектов господдержки федеральных и национальных исследовательских университетов в стране появилась группа вузов-лидеров, принимающие наиболее активное участие в создании научно-образовательной повестки. Ситуация имеет и обратный эффект — так появились группы вузов, которые уступают лидерам по эффективности.

Чтобы сократить разрыв между вузами-лидерами и более слабыми университетами вторым дадут возможность внедрить лучшие модели управления вузов-лидеров — начиная от работы с абитуриентами и заканчивая успешной реализацией финансово-экономической деятельности.

В ведомстве уточняют, что для этого следует изменить существующую сегодня стратегическую линию развития и кардинально поменять затормаживающее их эффективное развитие процессы. Именно поэтому министерство объявило конкурс, победители которого — 10 региональных вузов — получат поддержку.

Инициатива будет реализована в рамках национального проекта «Образование».