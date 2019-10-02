Германия и Нидерланды готовы к выходу Британии из ЕС без соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября, после завершения германо-нидерландский межправконсультаций заявила, что Берлин и Амстердам хотят организованного Brexit, но готовы и к выходу Великобритании из Европейского союза без соглашения. По ее словам, Германия и Нидерланды готовы к Brexit без соглашения.
«Мы все еще желали бы, чтобы это было согласованное решение, но обе страны готовы к тому, что этого не произойдет», — сказала Меркель после переговоров с нидерландскии премьером Марком Рютте.
Сейчас ситуация вокруг вокруг выхода страны из Евросоюза зашла в тупик. Британский парламент выступил против соглашения с ЕС в нынешнем виде, но также Лондон категорически против Brexit без соглашения.
Европейский союз не возобновляет переговоры и не пересматривает соглашение. Британский премьер Борис Джонсон заявлял, что страна покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
Kijk vanaf 16.00 uur live mee naar de gezamenlijke persconferentie van bondskanselier Merkel en minister-president Rutte over de Nederlands-Duitse regeringsconsultaties van vandaag: https://t.co/O3DdLAluQF— Mark Rutte (@MinPres) 2 октября 2019 г.