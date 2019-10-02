Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобрнауки выделит 100 миллионов рублей отстающим вузам

Минобрнауки выделит 100 миллионов рублей отстающим вузам

 Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве

Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве
Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

 Власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией

Власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией
Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

 Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи
Минобрнауки выделит 100 миллионов рублей отстающим вузам

Минобрнауки выделит 100 миллионов рублей отстающим вузам

 Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве

Замглавы «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве
Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

 Власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией

Власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией
Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

 Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи

Суд оставил под арестом кандидата в президенты Туниса Каруи
18:12   2 Октября 2019
Весь мир

Германия и Нидерланды готовы к выходу Британии из ЕС без соглашения

Германия и Нидерланды готовы к выходу Британии из ЕС без соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября, после завершения германо-нидерландский межправконсультаций заявила, что Берлин и Амстердам хотят организованного Brexit, но готовы и к выходу Великобритании из Европейского союза без соглашения. По ее словам, Германия и Нидерланды готовы к Brexit без соглашения.

«Мы все еще желали бы, чтобы это было согласованное решение, но обе страны готовы к тому, что этого не произойдет​​​», — сказала Меркель после переговоров с нидерландскии премьером Марком Рютте.

Сейчас ситуация вокруг вокруг выхода страны из Евросоюза зашла в тупик. Британский парламент выступил против соглашения с ЕС в нынешнем виде, но также Лондон категорически против Brexit без соглашения.

Европейский союз не возобновляет переговоры и не пересматривает соглашение. Британский премьер Борис Джонсон заявлял, что страна покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #меркель #германия #нидерланды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...