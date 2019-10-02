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17:50   2 Октября 2019
Весь мир

Меркель считает, что пока рано снимать санкции с России

Меркель считает, что пока рано снимать санкции с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что пока рано снимать санкции с России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, в урегулировании ситуации на Украине еще много чего предстоит сделать, поэтому пока не стоит говорить о снятии антироссийских санкций. Ангела Меркель отметила, что по украинскому вопросу достигнут определенный прогресс по результатам встречи контактной группы в Белоруссии.

Отношения европейских стран и России ухудшились из-за ситуации на Украине, когда в 2014 году случился государственный переворот. Санкции в отношении РФ были введены западными странами после решения, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины. Москва подчеркивает, что не является стороной в конфликте на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он никогда не просил снять санкции с РФ ни у одной страны мира.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #меркель #политика #весь мир #санкции против россии

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