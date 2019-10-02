Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что пока рано снимать санкции с России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, в урегулировании ситуации на Украине еще много чего предстоит сделать, поэтому пока не стоит говорить о снятии антироссийских санкций. Ангела Меркель отметила, что по украинскому вопросу достигнут определенный прогресс по результатам встречи контактной группы в Белоруссии.

Отношения европейских стран и России ухудшились из-за ситуации на Украине, когда в 2014 году случился государственный переворот. Санкции в отношении РФ были введены западными странами после решения, что Россия вмешивается во внутренние дела Украины. Москва подчеркивает, что не является стороной в конфликте на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он никогда не просил снять санкции с РФ ни у одной страны мира.