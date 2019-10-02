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17:54   2 Октября 2019
Россия

Федор Конюхов заявил, что превозмогает себя «во славу России»

Федор Конюхов заявил, что превозмогает себя «во славу России»

Известный на весь мир российский путешественник Федор Конюхов заявил, что отправляться в рискованные экспедиции в самые недоступные точки мира его побуждает патриотизм. Об этом 2 октября сообщает Федеральное агентство новостей

Конюхов смог покорить все пять полюсов планеты, он пересек Тихий океан на веслах за 160 дней. Общаясь с журналистом РИА Новости, путешественник рассказал, что рискует жизнью «во славу России». Он также добавил, что совершать подобные поступки для своей страны — «нормально». 

«Было тяжело, думал, сойду с дистанции. А потом вспоминал, как иностранцы меня готовили, лодку делали, провожали, Владимир Владимирович Путин поздравлял меня со стартом, — и я понимал, что, если брошу весла, за границей не скажут: «Конюхов сошел с дистанции», а скажут: «Русский тоже не смог». И я понимал, что должен пройти этот путь для России», — поделился он.

Федор Конюхов заявил, что превозмогает себя «во славу России»

Федоров также прославился как человек, который совершил полет в Крым на самолете с питанием от солнечных батареек. Тогда на него обрушился шквал критики от пользователей украинских соцсетей, которые назвали путешественника сумасшедшим. Однако он проигнорировал грубые высказывания. 

Конюхов часто с сожалением констатировал, что россияне не показывают патриотических чувств. Он рассказал, что на его доме висят Российский и Андреевский флаги.

«Люди меня спрашивают: «Ты что, поддерживаешь нынешнюю власть?» А при чем здесь правители? Россия была, есть и будет», — считает Федор.

Путешественник уверен, что именно в таком патриотизме нуждается страна. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #конюхов #общество #патриотизм

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