Федор Конюхов заявил, что превозмогает себя «во славу России»

Известный на весь мир российский путешественник Федор Конюхов заявил, что отправляться в рискованные экспедиции в самые недоступные точки мира его побуждает патриотизм. Об этом 2 октября сообщает Федеральное агентство новостей.

Конюхов смог покорить все пять полюсов планеты, он пересек Тихий океан на веслах за 160 дней. Общаясь с журналистом РИА Новости, путешественник рассказал, что рискует жизнью «во славу России». Он также добавил, что совершать подобные поступки для своей страны — «нормально».

«Было тяжело, думал, сойду с дистанции. А потом вспоминал, как иностранцы меня готовили, лодку делали, провожали, Владимир Владимирович Путин поздравлял меня со стартом, — и я понимал, что, если брошу весла, за границей не скажут: «Конюхов сошел с дистанции», а скажут: «Русский тоже не смог». И я понимал, что должен пройти этот путь для России», — поделился он.

Федоров также прославился как человек, который совершил полет в Крым на самолете с питанием от солнечных батареек. Тогда на него обрушился шквал критики от пользователей украинских соцсетей, которые назвали путешественника сумасшедшим. Однако он проигнорировал грубые высказывания.

Конюхов часто с сожалением констатировал, что россияне не показывают патриотических чувств. Он рассказал, что на его доме висят Российский и Андреевский флаги.

«Люди меня спрашивают: «Ты что, поддерживаешь нынешнюю власть?» А при чем здесь правители? Россия была, есть и будет», — считает Федор.

Путешественник уверен, что именно в таком патриотизме нуждается страна.