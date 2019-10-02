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18:12   2 Октября 2019
Весь мир

Пашинян назвал продуктивными переговоры с Путиным на саммите ЕАЭС

Пашинян назвал продуктивными переговоры с Путиным на саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о переговорах, которые он провел с президентом России Владимиром Путиным на полях прошедшего на днях саммита ЕАЭС – Евразийского экономического союза.

По словам главы армянского правительства, переговоры с российским лидером в Ереване были продуктивными.

«С Владимиром Путиным примерно три часа обсуждали всю палитру двусторонней повестки. Думаю, что обе стороны остались довольны результатами сжатой встречи, остается, чтобы правительства наших стран и политические команды последовательно претворяли достигнутые договоренности», отметил он.

Напомним: переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна прошли 1 октября в Ереване, где проходило заседание Высшего евразийского экономического совета.

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Автор: Александр Люблинский
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