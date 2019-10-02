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17:36   2 Октября 2019
Весь мир

Президентская кампания стартует в Тунисе 3 октября

Президентская кампания стартует в Тунисе 3 октября

Высшая независимая комиссия по выборам Туниса официально утвердила проведение второго тура президентских выборов 13 октября, таким образом, избирательная кампания стартует в четверг, 3 октября, передает радиостанция Mosaique FM слова представителя избиркома​​​. Также 12 и 13 октября объявили днями тишины.

«Предвыборная кампания второго тура президентских выборов стартует завтра», — заявил представитель избиркома​​​ Туниса.

Первый тур президентских выборов состоялся 15 сентября. По информации избиркома, кандидаты не набрали абсолютное большинство голосов. Победители — профессор конституционного права Каис Саид с 18,4 процента голосов и бизнесмен Набиль Каруи с 15,58 процента голосов.

Во вторник, 2 октября, тунисский Апелляционный суд не освободил Каруи из тюрьмы, поэтому он полноценно не поучаствует в избирательной кампании, но и не снимет кандидатуру. Президента Туниса избирабт на пятилетний срок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#выборы #президент #общество #тунис

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