Появилось видео испытаний баллистической ракеты ВВС США. Ракету Minuteman III запустили в Калифорнии с базы Ванденберг.

В сообщении командования глобальных ударов ВВС США отмечается, что испытания показали надежность и гибкость ядерных средств сдерживания. Также указывается, что страна готова предотвратить угрозы и служит опорой для американских союзников. Кроме того, отмечается, что пуск не является ответом на мировые события и конфликты в регионах.

Командование передает, что головная часть ракеты преодолела порядка семи тысяч километров и поразила цель в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

В среду, 2 октября, стало известно, что Северная Корея могла провести испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подлодок. Вашингтон на фоне новостей о пуске ракет призвал Пхеньян воздержаться от провокаций.