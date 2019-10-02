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17:24   2 Октября 2019
Россия

Мадуро не запрашивал новый кредит в ходе визита в Москву

Мадуро не запрашивал новый кредит в ходе визита в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время последнего визита в Россию не запрашивал новый кредит. Об этом 2 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет в среду РИА Новости. 

По его словам, речи о предоставлении Венесуэле нового кредита во время последнего визита президента Мадуро в Россию не было. 

«Мы работаем по имеющимся проектам, и венесуэльское руководство обеспечивает все платежи, которые причитаются по ранее предоставленным кредитам в соответствии с имеющимися договоренностями и имеющемуся графику», — сказал Рябков.

Ранее пресс-служба Минфина России проинформировала, что Венесуэла провела выплату по долгу перед Россией.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мадуро

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