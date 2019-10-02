Саакашвили рассказал, как его «похитили по личному приказу Порошенко»

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что собирается подать жалобу в Генпрокуратуру в связи с фактом его «похищения и незаконной высылки» с Украины, которая была осуществлена по личному приказу Петра Порошенко, являвшегося в то время президентом Украины.

О своем намерении пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру Саакашвили рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня я вношу в генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки из Украины, осуществленной по личному приказу Порошенко членами его охраны и частных охранников Кононенко, переодетых в пограничников», - написал он.

Ранее Саакашвили сообщил, что планирует в ближайшие месяцы вернуться в Грузию и заняться «восстановлением государственности» страны.