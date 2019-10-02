Власти Абхазии сняли ограничение на пересечение границы с Грузией. Сообщение об этом распространила Служба Госбезопасности республики.

Сообщается, что в июне 2019 года было введено временное ограничение на пересечение государственной границы между Абхазией и Грузией. Оно касалось иностранных граждан. Сейчас это правило вновь отменено.

Временное ограничение было введено из-за массовых протестов в Тбилиси, которые были провокационными и затрагивали государственность Абхазии, передает служба Госбезопасности республики. Акции проходили на территории, которая граничит с Абхазией — в Зугдидском районе. Массовые протесты в Тбилиси и по всей Грузии начались с 20 июня 2019 года. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал документ о запрете авиасообщения между РФ и Грузией, запрет действует до сих пор.