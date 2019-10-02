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17:24   2 Октября 2019
Весь мир

Сомалийские СМИ сообщают об убийстве солдат и высокопоставленных офицеров

Сомалийские СМИ сообщают об убийстве солдат и высокопоставленных офицеров

Громкие взрывы были зарегистрированы в окрестностях Могадишо, столице Сомали: сообщается о шести убитых солдатах и трех высокопоставленных офицерах. Об этом сообщает местный журналист в своем Twitter-аккаунте «Mogadishu Update».

«По словам местных жителей, в этом районе было слышно не менее двух тяжелых взрывов», — пишет журналист.

Сомалийские СМИ подтверждают убийство девяти военных, несколько других военнослужащих ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя сомалийская террористическая группировка «Аш-Шабаб»*, деятельность которой запрещена в России. Боевики утверждают, что убили 16 солдат, четырех офицеров и ранили почти 15 других военнослужащих. Члены террористической группы также заявляют об уничтожении ими двух военных транспортных средств.

Сомалийские СМИ сообщают об убийстве солдат и высокопоставленных офицеров

«Харакат аш-Шабаб»* — организация сомалийских исламистов, занявшая значительную территорию в стране с 2009 года. Ряд поражений в 2012 году уменьшил контролируемую террористами территорию. В том же году группировка объединилась с террористической «Аль-Каидой»*, также запрещенной в РФ.

После вывода эфиопских войск из Сомали в 2016 году боевики активизировались и частично вернули утраченные ранее территории: в частности, они вновь заняли четыре города страны. Сейчас группировка контролирует большинство сельских районов в Сомали и даже собирает с населения налоги — сомалийские власти заявили, что не могут решить эту проблему самостоятельно. «Заработанные» средства террористы используют для финансирования нападений на правительственные и военные объекты в Сомали.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#взрыв #политика #африка #общество #весь мир #сомали

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