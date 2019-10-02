Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в среду, 2 октября, заявила, что Россия выплатила весь долг по взносам в организацию. Ранее в СЕ рассказали, что РФ уплатила 97 процентов от взносов за 2017–2018 года​​​.

По ее словам, сначала СЕ обеспокоило, что в течение трех лет одна из крупнейших стран не платила взносы в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности РФ выплатила.

«В соответствии с нашей договоренностью мы добились исполнения этого обязательства по взносам», — сказала Пейчинович-Бурич в ходе заседания ассамблеи.