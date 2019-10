Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в среду, 2 октября, заявила, что Россия выплатила весь долг по взносам в организацию. Ранее в СЕ рассказали, что РФ уплатила 97 процентов от взносов за 2017–2018 года​​​.

По ее словам, сначала СЕ обеспокоило, что в течение трех лет одна из крупнейших стран не платила взносы в бюджет. Сегодня все трехлетние отставания и задолженности РФ выплатила.

My first address today as the new SG to the Parliamentary Assembly of the @coe. Very fruitful & inspiring exchange of views with the Members of @PACE_News. I look forward to work closely with you during my mandate,#Dialoque & #Cooperation are crucial in achieving our common goals pic.twitter.com/jb1g0LCD2o