РФ призывала США повлиять на Египет, чтобы прекратить издевательства над Мубараком

Россия во время «арабской весны» предлагала США повлиять на пришедшие к власти в Каире силы для прекращения издевательства над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду в ходе выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров заявил, что на протяжении минимум 20 лет Хосни Мубарак обеспечивал стабильность в регионе.

«Американцы называли его стратегическим союзником. «Арабская весна»: он никуда не убежал, он отдал свои полномочия, поехал в Шарм-эш-Шейх, достойно ушел со своего поста», — напомнил министр.

Министр напомнил, как Мубарака привезли в клетке в суд, где политика начали унижать и третировать. Лавров рассказал, что российская сторона обращалась к США и предлагала как-то повлиять на новые власти в Каире, чтобы прекратить издевательства над человеком. Но Вашингтон проигнорировал просьбу России, сказал министр.