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17:08   2 Октября 2019
Россия

РФ призывала США повлиять на Египет, чтобы прекратить издевательства над Мубараком

РФ призывала США повлиять на Египет, чтобы прекратить издевательства над Мубараком

Россия во время «арабской весны» предлагала США повлиять на пришедшие к власти в Каире силы для прекращения издевательства над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду в ходе выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров заявил, что на протяжении минимум 20 лет Хосни Мубарак обеспечивал стабильность в регионе. 

«Американцы называли его стратегическим союзником. «Арабская весна»: он никуда не убежал, он отдал свои полномочия, поехал в Шарм-эш-Шейх, достойно ушел со своего поста», — напомнил министр.

Министр напомнил, как Мубарака привезли в клетке в суд, где политика начали унижать и третировать. Лавров рассказал, что российская сторона обращалась к США и предлагала как-то повлиять на новые власти в Каире, чтобы прекратить издевательства над человеком. Но Вашингтон проигнорировал просьбу России, сказал министр. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #африка #общество

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